RPM Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Rpm-Aktie zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zum Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von 11,75 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen weist nur eine geringe Abweichung auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rpm-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis "Neutral"-Bewertungen, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich hat die Rpm-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,07 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 797,22 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -771,15 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.