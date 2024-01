RPMGlobal Holdings Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Rpmglobal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,51 AUD. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,75 AUD, was einer Abweichung von +15,89 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,58 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10,76 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 35,71 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung für die Rpmglobal-Aktie hindeutet. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da der RSI hier überverkauft ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 107,81 Euro, was 12 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 123. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Rpmglobal geäußert wurden, jedoch auch einige neutrale Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung bezüglich der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rpmglobal-Aktie charttechnisch, anhand des RSI und des KGV als "Gut" bewertet wird, während die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen eingestuft wird.