RPMGlobal Holdings Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die aktuelle Dividendenpolitik von Rpmglobal wird von unseren Analysten kritisch bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -4,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Rpmglobal in den letzten Monaten eher gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Rpmglobal-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen nur geringe Abweichungen auf.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Rpmglobal auf fundamentaler Basis als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 93,64, was einem Abstand von 20 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 117,07 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.