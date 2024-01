RPC Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "RPC":

Der Aktienkurs von Rpc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor eine Unterperformance von 44,9 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 24,44 Prozent, und Rpc liegt aktuell 44,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rpc-Aktie beträgt aktuell 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,82, was darauf hindeutet, dass Rpc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Rpc als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rpc als "Gut"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Rpc derzeit bei 7,8 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 6,68 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -14,36 Prozent bedeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -8,87 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".