RPC Aktie: Mögliche negative Entwicklungen für Anleger!

95 % zum Branchendurchschnitt gehört das Unternehmen zu den unterdurchschnittlichen Performern. Dennoch hat die Aktie von RPC Potenzial und wird von einigen Analysten als \”Kaufen\” eingestuft.

RPC ist ein englisches Unternehmen, das seit 1993 an der Londoner Börse gelistet ist. Das Unternehmen produziert Verpackungen aus Kunststoff und sonstige Produkte, die in der pharmazeutischen Industrie, in der Landwirtschaft sowie in anderen Bereichen eingesetzt werden.

Insbesondere im Bereich Verpackungen sieht RPC viel Wachstumspotenzial und setzt auf eine Erweiterung seines Portfolios. Ein weiterer Fokus liegt neben dem organischen Wachstum auch auf Übernahmen von Konkurrenten.

Trotz einer niedrigen Dividendenrendite kann sich ein Investment in RPC lohnen, sofern man langfristig investiert und alle Entwicklungen im Auge...