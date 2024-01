RPA Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Rpa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 353,4 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 272 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -23,03 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 281,8 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -3,48 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rpa-Aktie zeigt, dass sowohl der 7-Tage-RSI (44) als auch der 25-Tage-RSI (56,62) zu einer "Neutral"-Bewertung führen, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Rpa festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Rpa-Aktie. Weder positive noch negative Themen haben den Meinungsmarkt in den letzten Tagen stark beschäftigt, wodurch auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" resultiert.