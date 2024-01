RPA Holdings Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Rpa betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 15,38 Punkte, was darauf hinweist, dass Rpa derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,53, was bedeutet, dass Rpa weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Rpa derzeit aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 355,18 JPY, während der Kurs der Aktie (278 JPY) um -21,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 283,62 JPY, was wiederum einer Abweichung von -1,98 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Rpa festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Rpa für diese Stufe daher ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment als wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie zeigt, dass die Aktie von Rpa in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ diskutiert wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Bewertung für Rpa in verschiedenen Bereichen auf "Neutral" lautet.