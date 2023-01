DIE ROYAL CANADIAN MINT KÜNDIGT EINE MÜNZSAMMLUNG ZU EHREN DES LEBENS UND DER REGENTSCHAFT VON KÖNIGIN ELIZABETH II AN

Finanztrends Video zu Palladium



Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -Die Münzen der Kollektion Regentschaft von Königin Elizabeth II. zeigen eine exklusive Hommage auf der BildseiteDas Leben und das Vermächtnis von Königin Elisabeth II., die 70 Jahre lang Kanadas Monarchin und Staatsoberhaupt war, wird in einer schillernden Kollektion von Edelmetallmünzen gewürdigt. Silber-, Gold- und Platinmünzen lassen sieben Jahrzehnte Geschichte Revue passieren, indem sie zeitlose Embleme der Herrschaft der verstorbenen Königin zeigen, während andere wertvolle Andenken ein intimeres Porträt der Königin zeigen, die Generationen von Kanadiern bekannt ist. Diese numismatischen Schätze mit einer speziellen Hommage auf der Bildseite, die alle vier Bildnisse zeigt, die kanadische Münzen geziert haben, werden im Jahr 2023 für die Öffentlichkeit erhältlich sein. Die 5-Dollar-Silbermünze 2022 – A Portrait of Queen Elizabeth II, die erste Ausgabe dieser Souvenir-Kollektion, sowie die spezielle 2-Dollar-Münzenrolle 2022 – Honouring Queen Elizabeth II. sind ab heute erhältlich.„Das Ableben von Königin Elizabeth II. war ein zentrales Ereignis, und die Prägeanstalt honoriert es mit Würde und Respekt", erklärte Marie Lemay, Präsident und CEO der Royal Canadian Mint. „Unsere numismatische Kollektion zu Ehren ihrer historischen Regentschaft ist sowohl unser Abschiedsgruß als auch unser Dankeschön an die verstorbene Königin für ihre unermüdlichen Jahre des Dienstes."Während die 5-Dollar-Silbermünze 2022 – A Portrait of Queen Elizabeth II und die 2-Dollar-Münzenrolle 2022 – Honouring Queen Elizabeth II ab sofort erhältlich sind, können die anderen Münzen der Kollektion Regentschaft von Königin Elizabeth II., die in der folgenden Liste mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten sind, ab heute vorbestellt werden:- Die 20-Dollar-Silbermünze 2022 – A Sense of Duty, A Life of Service*- Die 300-Dollar-Platinmünze 2022 – Queen Elizabeth II's Royal Cypher*- Die 200-Dollar-Goldmünze 2022 – Queen Elizabeth II's Royal Cypher*- Die 20-Dollar-Silbermünze 2022 – Queen Elizabeth II's Royal Cypher- Das 3-Silbermünzen-Set 2022 – A Tribute to an Extraordinary Life*- Die Sonderausgabe Proof Silber Dollar 2022 – The Imperial State Crown*- Die 50-Dollar-Silbermünze 2022 – Queen Elizabeth II's Coronation- Die 50-Dollar-Silbermünze 2022 – Queen Elizabeth II's Reign- Die 250 Dollar-Goldmünze 2022 – The Imperial State Crown*- Die 20 Dollar-Silbermünze 2022 – The Imperial State Crown*- Die Sammlerausgabe 2023, ein nicht für den Umlauf bestimmter Münzsatz- Die Sammlerausgabe 2023, eine nicht für den Umlauf bestimmte spezielle Münzrolle und- Die Sammlerausgabe 2023, eine nicht für den Umlauf bestimmte spezielle 50-Cent-MünzrolleDie Bildseite jeder numismatischen Münze ist mit zwei Jahreszahlen, 1952–2022, versehen, die durch eine Tudor-Rose getrennt sind. Diese Inschrift begleitet eine Überlagerung der vier Bildnisse von Königin Elisabeth II., die seit 1953 auf kanadischen Münzen erschienen sind. Mit Ausnahme der speziellen 2-Dollar-Rolle von Umlaufmünzen ist die Bildseite der Münzen ausschließlich der Kollektion Regentschaft von Königin Elizabeth II. vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Kollektion finden Sie hier.Die 5-Dollar-Silbermünze 2022 – Portrait of Queen Elizabeth II und die spezielle 2-Dollar-Münzenrolle 2022 – Honouring Queen Elizabeth II können direkt bei der Prägeanstalt unter der Nummer 1-800-267-1871 in Kanada, unter der Nummer 1-800-268-6468 in den USA oder auf www.mint.ca. bestellt werden. Sie sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, in den teilnehmenden Filialen der Canada Post und über das weltweite Netzwerk von Händlern und Distributoren der Prägeanstalt erhältlich.Weitere Details zur Kollektion, einschließlich aller Veröffentlichungstermine und Bilder, finden Sie hier .Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist das staatliche Unternehmen, das für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.Die Medien werden gebeten, sich an folgende Kontaktperson zu wenden: Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Telefon: 613-884-6370, reeves@mint.caLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1989444/Royal_Canadian_Mint_THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_ANNOUNCES_NUMISMATIC.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3765246-1&h=4054594663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3765246-1%26h%3D750904523%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1989444%252FRoyal_Canadian_Mint_THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_ANNOUNCES_NUMISMATIC.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1989444%252FRoyal_Canadian_Mint_THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_ANNOUNCES_NUMISMATIC.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1989444%2FRoyal_Canadian_Mint_THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_ANNOUNCES_NUMISMATIC.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-royal-canadian-mint-kundigt-eine-munzsammlung-zu-ehren-des-lebens-und-der-regentschaft-von-konigin-elizabeth-ii-an-301732235.htmlOriginal-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuell