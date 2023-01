DIE ROYAL CANADIAN MINT EHRT SCHWARZE GESCHICHTE MIT EINER MÜNZE, DIE DEN SCHWARZEN KANADISCHEN FREIWILLIGEN DES NO. 2 CONSTRUCTION BATTALION GEWIDMET IST.

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -OTTAWA, Ontario, 30. Januar 2023 /PRNewswire/-- Die Royal Canadian Mint gedenkt dem No. 2 Construction Battalion, der ersten und einzigen rein schwarzen Einheit von Bataillonsstärke in der Geschichte des kanadischen Militärs, mit der Ausgabe 2023 der laufenden Serie „Commemorating Black History". In den ersten Jahren des Ersten Weltkriegs versuchten Hunderte von schwarzen Kanadiern, sich freiwillig für Kanada in den Kriegsdienst zu stellen, doch Rassismus hielt viele davon ab, mit ihren weißen Landsleuten auf die ausländischen Schlachtfelder zu ziehen. Im Jahr 1916 bot sich durch hartnäckige Lobbyarbeit und die Anfrage der Briten für ein Arbeiterbataillon die Gelegenheit zur Schaffung einer schwarzen Einheit. No. 2 Construction Battalion wurde mit dem Canadian Forestry Corps in den Wäldern von Frankreich eingesetzt. Es half bei Holzschlag- und Sägearbeiten, einschließlich Verladung und Transport des fertigen Bauholzes per Eisenbahn. Dieses Holz war von entscheidender Bedeutung für die alliierten Kriegsanstrengungen, um Gräben auszukleiden, Beobachtungsposten zu unterstützen und für den Flugzeugbau in Frankreich. Einige Bataillonsmitglieder kamen sogar zum Kampfeinsatz und das Bataillon erlitt Verluste beim Einsatz mit anderen Einheiten der Canadian Expeditionary Force. Das Bataillon kehrte Anfang 1919 nach Kanada zurück und wurde 1920 aufgelöst.Nachdem zu dem Thema viel geforscht, geschrieben, erzählt und Fürsprache betrieben worden war, haben Nachfahren von Mitgliedern des No. 2 Construction Battalion und ihre Verbündeten erfolgreich für eine formelle Entschuldigung für den Rassismus und die Diskriminierung gekämpft, die Mitgliedern des Bataillons widerfahren war. Am 9. Juli 2022 sprachen der kanadische Premierminister Justin Trudeau und die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand diese Entschuldigung vor einer Versammlung von Nachkommen in Truro, Nova Scotia, aus.Anlässlich des jährlich stattfindenden Black History Month soll mit der 20-Dollar-Silbermünze 2023 – Commemorating Black History der Einsatz und die Aufopferung der stolzen Mitglieder des No. 2 Construction Battalion gewürdigt werden. Die Münze ist ab heute erhältlich.„Als der Erste Weltkrieg ausbrach, fühlten sich viele schwarze Männer berufen, ihrem Land zu dienen. Viele wurden aufgrund von Rassismus gegen Schwarze abgelehnt. Nach jahrelangem Lobbying wurde 1916 das No. 2 Construction Battalion genehmigt", sagte Russell Grosse, Executive Director des Black Cultural Centre for Nova Scotia. „Diese mutigen Männer mussten sich das Recht erkämpfen, ihrem Land zu dienen, und sie lieferten wertvolle logistische Unterstützung für die Front. Diese Münze erinnert an das bemerkenswerte Vermächtnis von No. 2 und baut auf der offiziellen Entschuldigung auf, die die kanadische Regierung vergangenen Sommer gegeben hat, um sicherzustellen, dass diese wichtige Geschichte in Erinnerung bleibt."„Wer sich meldet, um unserem Land zu dienen, verdient es, geehrt zu werden. Doch viel zu lange, und aus keinem anderen Grund als wegen ihrer Hautfarbe, blieb den Männern des No. 2 Construction Battalion die Anerkennung verwehrt, die sie sich für ihren Dienst an Kanada verdient haben", sagte Chrystia Freeland, stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin von Kanada. „Wir haben die Verantwortung, ihre Aufopferung in Erinnerung zu halten, und diese Münze wird dazu beitragen, dass mehr Kanadier die Männer kennenlernen und ehren können, die für das Recht gekämpft haben, auf so mutige Weise in Uniform zu dienen."„Trotz der Diskriminierung vor, während und nach ihrem Dienst im Großen Krieg dienten die Männer des No. 2 Construction Battallion unserem Land mit viel Tapferkeit. Wir stehen für immer in ihrer Schuld", sagte Anita Anand, die kanadische Verteidigungsministerin. „Zusammen mit der offiziellen Entschuldigung Kanadas an die Mitglieder und Nachkommen des Bataillons im letzten Sommer wird diese Münze ihren bemerkenswerten Beitrag würdigen und dazu beitragen, mehr Bewusstsein für das Bataillon zu schaffen. Wir bekräftigen heute unseren Dank an diese mutigen Männer und versprechen, dass wir ihren Dienst an Kanada nie vergessen werden."Die Rückseite dieser Münze aus 99,99 % reinem Silber trägt ein Design der Künstlerin Kwame Delfish mit einem Soldaten des No. 2 Construction Battalion, der zwischen zwei Bahngleisen strammsteht. Das Mützenabzeichen seines Bataillons ist prominent rechts neben ihm zu sehen, neben einer Landschaft der französischen Jura-Region, wo das Bataillon den Holzschlag und den Bau einer Eisenbahn unterstützte. Auf seiner linken Seite marschieren Bataillonskameraden in einer Parade vor ihrer Entsendung nach Europa im März 1917.„Die Existenz und Errungenschaften der Männer des No. 2 Construction Battalion sind ein weiterer Teil der kanadischen Geschichte, der für immer anerkannt, gefeiert und geehrt werden soll", sagte die Künstlerin Kwame Delfish. „Ich hoffe, dass ich in der Lage war, diese ehrenwerten Männer auf eine Art und Weise zu erfassen, die ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit zeigt, und gleichzeitig das Bewusstsein für die wichtige Rolle zu schärfen, die das No.2 Construction Battalion in den kanadischen Streitkräften hatte."Die Bildseite der Münze zeigt außerdem ein aktualisiertes Bildseitendesign, das auf den Sammler- und Bullionmünzen des Jahres 2023 erscheinen wird, bis ein neues, dauerhaftes Bildseitenmotiv für kanadische Münzen eingeführt wird. Das von Susanna Blunt entworfene Bildnis von Königin Elizabeth II. vor dem Hintergrund eines sich wiederholenden Ahornblattmusters wird von einer besonderen Markierung begleitet, die aus einer vertikalen Inschrift mit den Daten „1952" und „2022" besteht, getrennt durch vier Perlen, die die vier Bildnisse symbolisieren, die während der gesamten Regentschaft kanadische Münzen geziert haben.„Die Royal Canadian Mint ist stolz darauf, weiterhin die nationale Feier des Black History Month mit einer wunderschönen Silbermünze zu unterstützen, die wohlverdient die Geschichte des No. 2 Contruction Battallion ins Licht rückt", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Jede neue Münze fügt dem unglaublichen Mosaik, das die Geschichte Kanadas ist, ein Stück hinzu, und wir freuen uns, dass wir die ehrenwerten Errungenschaften der Männer des No. 2 Construction Battallion auf einer wunderschönen Silbermünze festgehalten haben, die von Generation zu Generation weitergegeben werden kann."Die 20-Dollar-Silbermünze 2023 Commemorating Black History – The No. 2 Construction Battallion ist für den Preis von 99,95 CAD im Einzelhandel erhältlich. Diese neue Sammlermünze kann ab heute direkt bei der Royal Canadian Mint unter der Nummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder auf www.mint.ca bestellt werden. Sie wird auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, in den teilnehmenden Filialen der Canada Post und über das weltweite Netzwerk von Händlern und Distributoren der Prägeanstalt erhältlich.Bilder der Münzen finden Sie hier.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist das staatliche Unternehmen, das für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Die Medien werden gebeten, sich an folgende Kontaktperson zu wenden: Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Tel.: 613-884-6370, reeves@mint.ca