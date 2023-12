ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum hellt sich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im November stärker aufgehellt als bisher bekannt, allerdings von niedrigem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 47,6 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung hatte einen Zuwachs um lediglich 0,6 Punkte auf 47,1 Zähler ergeben.

Allerdings signalisiert der Indikator mit deutlich weniger als 50 Punkten nach wie vor eine wirtschaftliche Schrumpfung. Die Eurozone bleibe den sechsten Monat in Folge im rezessiven Bereich, erklärte S&P. Die Rückgänge bei Auftragseingang und Auftragsbeständen setzten sich fort. "Der Arbeitsmarkt konnte sich diesem Abwärtssog nicht mehr länger entziehen, was der erste Stellenabbau seit Januar 2021 zeigte." Der Inflationsdruck habe wieder zugenommen.

"Die vier größten Volkswirtschaften der Eurozone steckten im Berichtsmonat allesamt in der Krise", resümiert S&P. Bis auf den spanischen Dienstleistungssektor liegen die Indikatoren in Deutschland, Frankreich, Italien und eben Spanien allesamt unter der Wachstumsschwelle. Im Euroraum insgesamt hellten sich zwar sowohl die Stimmung in der Industrie als auch unter Dienstleistern auf - allerdings auf jeweils niedrigem Niveau.

Die Euroraum-Wirtschaft entwickelt sich seit einiger Zeit schwach. Im Sommerquartal war die Wirtschaftsleistung der 20 Euroländer sogar leicht geschrumpft. Fachleute halten es für gut möglich, dass die Euro-Wirtschaft im Schlussquartal in eine technische Rezession mit zwei Minusquartalen in Folge fällt.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index November Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Gesamt 47,6 47,1 47,1 46,5

Industrie 44,2 43,8 43,8 43,1

Dienste 48,7 48,2 48,2 47,8

DEUTSCHLAND

Industrie 42,6 42,3 42,3 40,8

Dienste 49,6 48,7 48,7 48,2

FRANKREICH

Industrie 42,9 42,6 42,6 42,8

Dienste 45,4 45,3 45,3 45,2

ITALIEN

Industrie 44,4 45,2 --- 44,9

Dienste 49,5 48,3 --- 47,7

SPANIEN

Industrie 46,3 45,5 --- 45,1

Dienste 51,0 51,5 --- 51,1°

(Angaben in Punkten)

/bgf/jsl/jha/