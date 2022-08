ROUNDUP: US-Wirtschaft im zweiten Quartal weniger stark geschrumpft als gedacht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal etwas besser entwickelt als zunächst angenommen. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwar auch in den Monaten April bis Juni, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das Minus fiel allerdings mit auf das Jahr hochgerechneten 0,6 Prozent nicht so stark aus, wie zuvor nach einer ersten Schätzung von minus 0,9 Prozent gemeldet.

Besser als zunächst angenommen entwickelte sich die US-Wirtschaft auch wegen einer robusten Konsumlaune. Die Ausgaben lagen im zweiten Quartal um 1,5 Prozent über dem Vorquartal und damit über der ersten Schätzung. Die Konsumausgaben dürften dabei auch von dem starken Arbeitsmarkt gestützt worden sein. Die Anträge für Arbeitslosenhilfe sind überraschend erneut gesunken.

Weil die US-Wirtschaft schon im ersten Quartal um annualisiert 1,6 Prozent geschrumpft war, bleiben die Voraussetzungen einer technischen Rezession dennoch erfüllt. Davon sprechen Ökonomen, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander zurückgeht. Wann die entscheidende US-Behörde von einer Rezession spricht, hängt allerdings auch vom Bruttoinlandseinkommen ab. Und das legte im zweiten Quartal um 1,4 Prozent zu.

Die Daten "zeigen, dass sich die Wirtschaft abkühle, aber noch nicht in einer Rezession befindet", schrieb Michael Pearce, Ökonom von Pantheon Economics. Er geht davon aus, dass die Konsumausgaben im dritten Jahresviertel noch deutlicher zulegen werden.

US-Wachstumszahlen werden auf das Jahr hochgerechnet, also annualisiert. Sie sind daher nicht direkt mit Wachstumsdaten aus Europa vergleichbar, wo darauf verzichtet wird. Um näherungsweise auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jcf/jsl/he