ROUNDUP/Transferschluss: Cancelo Bayern-Kandidat - Krisenclubs suchen

BERLIN (dpa-AFX) - Die rege Betriebsamkeit am vorletzten Transfertag ging auch am ergebniskriselnden Rekordmeister nicht vorbei. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der FC Bayern rechtzeitig vor dem inzwischen "Deadline Day" getauftem Dienstag den portugiesischen Fußball-Nationalverteidiger Joao Cancelo auf Leihbasis verpflichten. Der 28-Jährige von Manchester City wäre der mit Abstand größte Name der vergangenen Tage auf dem deutschen Markt - auf dem Preisschild der Kaufoption soll der Nachrichtenagentur PA zufolge 70 Millionen Euro stehen.

Die weiteren Bundesligisten schau(t)en bislang in niedrigeren Preisklassen, ohnehin pendelte dieser Transferwinter mit wenigen Ausnahmen zwischen Notkäufen der Krisenclubs und jungen Perspektivspielern. Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart verpflichtete am Montag Mittelfeldspieler Genki Haraguchi vom 1. FC Union Berlin und Offensivmann Gil Dias von Benfica Lissabon, bei Hertha BSC soll der neue Sportchef Benjamin Weber Berichten zufolge doch noch einen einstelligen Millionenbetrag für neues Personal ausgeben dürfen.

Einer der in Berlin gehandelten Profis, Maximilian Philipp, wechselte aber lieber vom VfL Wolfsburg zu Werder Bremen. Flügelspieler Gauthier Hein von AJ Auxerre aus der französischen Ligue 1 soll dagegen schon in Berlin sein. Champions-Leauge-Achtelfinalist Eintracht Frankfurt beschäftigt sich angeblich mit Philipp Max vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven - auch, weil Junior Dina Ebimbe (Syndesmoseriss) lange ausfällt. Die PSV könnte derweil ein Abnehmer für Borussia Dortmunds Thorgan Hazard sein. Offen ist, ob Pokalsieger RB Leipzig nach der Verletzung von Leistungsträger Dani Olmo noch einmal nachlegt.

Auch bei den Bayern waren und sind es Verletzungen des Stammpersonals, die Zugänge erforderlich machten. Der Niederländer Daley Blind kam insbesondere, weil Lucas Hernández (Kreuzbandriss) lange ausfällt, Torwart Yann Sommer wurde begleitet von großem Medieninteresse von Borussia Mönchengladbach geholt, weil sich Manuel Neuer beim Skitourengehen das Bein brach. Neben Hernández fällt auch der Marokkaner Noussair Mazraoui wegen einer Entzündung des Herzbeutels noch einige Wochen aus.

Cancelo, der bei den Engländern sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn zum Einsatz kam, hatte in den vergangenen Wochen unter Trainer Pep Guardiola einen schweren Stand. Zuletzt kam er gar nicht mehr zum Einsatz, nachdem er bis zur WM-Pause noch regelmäßig zu den Stammkräften gezählt hatte. Cancelo war 2019 von Juventus Turin für schätzungsweise 65 Millionen Euro zu den Cityzens gewechselt und wurde mit dem Club 2021 und 2022 Meister./mj/DP/jha