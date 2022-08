ROUNDUP: Südzucker und Cropenergies heben Jahresziele an - Aktien legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker-Konzern hat vor allem dank guter Geschäfte seiner Tochter Cropenergies erneut seine Jahresziele erhöht. Die Aktien legten auch am Freitag noch zu, nachdem die Unternehmen ihre Erwartungen am Vortag noch einmal etwas nach oben gesetzt hatten. Bereits im Juni hatten sie ihre Prognosen erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Februar 2023 soll der operative Gewinn noch deutlicher steigen als bisher gedacht. Hauptgrund ist die jüngste Preisentwicklung bei Ethanol und Rohstoffen im Geschäft von Cropenergies.

Die im SDax notierte Südzucker-Aktie lag am Freitagnachmittag 3,4 Prozent im Plus bei 14,20 Euro. Damit hat das Papier in diesem Jahr rund sieben Prozent an Wert gewonnen. Warburg-Analyst Oliver Schwarz strich seine bisherige Kaufempfehlung für das Papier und stufte es nun neutral ein.

Der Kurs hatte bereits am Vortag etwas zugelegt, da die Prognoseerhöhung von Südzucker kurz vor Handelsschluss bekannt wurde. Cropenergies gewannen vor dem Wochenende 1,7 Prozent auf 15,38 Euro. DZ-Bank-Analyst Axel Herlinghaus hob sein Kursziel für die Aktie etwas an. Die Papiere hatten am Vortag schon um 3,4 Prozent zugelegt - die Prognoseerhöhung hatte der Konzern während des Handelsverlaufs veröffentlicht.

Südzucker erwartet für das laufende Geschäftsjahr jetzt einen operativen Gewinn von 450 bis 550 Millionen Euro. Das sind am oberen und unteren Ende der Spanne je 50 Millionen mehr als bisher. Im Vorjahr hatte der operative Gewinn bei lediglich 332 Millionen gelegen. Der Umsatz soll von 7,6 Milliarden Euro im vorigen Geschäftsjahr auf jetzt 8,9 bis 9,3 Milliarden Euro steigen.

Cropenergies begründete die erhöhte Gewinnerwartung mit den hohen Ethanolpreisen seit Beginn des Geschäftsjahres. Die Preise an den Rohstoffmärkten seien hingegen zuletzt wieder gesunken.

Das Unternehmen rechnet für das laufende Geschäftsjahr deshalb nun mit einem operativen Gewinn von 215 bis 265 Millionen Euro. Bisher war das Management von maximal 215 Millionen Euro ausgegangen. Beim Umsatz steigt die Prognose nur leicht: Hier rechnet Cropenergies jetzt mit 1,47 bis 1,57 Milliarden Euro. Bislang hatten hier 1,45 bis 1,55 Milliarden im Plan gestanden.

Bei seinen Erwartungen geht Cropenergies von einem "weiterhin normalisierten Mobilitätsverhalten" aus - und davon, dass ausreichend Rohstoffe für die Produktion von Ethanol sowie Lebens- und Futtermitteln zur Verfügung stehen. Das Ethanol aus der Produktion des Unternehmens wird dem Benzin für Autos anteilig beigemischt.

Der russische Krieg in der Ukraine habe die Schwankungen auf den Absatzmärkten noch einmal verstärkt, berichtete Südzucker. Gleiches gelte für die Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten. Die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen seien nur schwer abschätzbar - ebenso die Dauer dieser Ausnahmesituation. Daneben gebe es weiterhin Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Südzucker geht bei seiner Prognose davon aus, dass der Krieg in der Ukraine zeitlich und regional begrenzt bleibt und die Versorgung mit Energie und Rohstoffen gewährleistet ist. Zudem sollten sich die Absatz- und Beschaffungsmärkte innerhalb des laufenden Geschäftsjahres wieder teilweise normalisieren. Auch dürfe die Ausrufung der Alarmstufe des Gas-Notfallplans für Deutschland keine deutlich negativen Preiswirkungen haben. Entscheidend werde sein, dass das Unternehmen die höheren Rohstoff- und Energiepreise in neuen Verträgen an seine Kunden weiterreichen könne./stw/men/stw/jha/