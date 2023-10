ROUNDUP: Sturm 'Babet': Überschwemmungen in Irland, Gefahr in Schottland

DUBLIN/BRECHIN (dpa-AFX) - Ein Sturm mit heftigen Regenfällen hat in Teilen Irlands für Überschwemmungen gesorgt. In der Stadt Midleton im Süden des Landes wurden rund 100 Gebäude überflutet, wie die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Donnerstag meldete. Das Militär sollte dort bei Evakuierungen mithelfen. Mehrere Hundert Menschen mussten zunächst ohne Strom auskommen. Auch in anderen Gemeinden sorgte das Wetter für Probleme.

Der Wetterdienst hatte vor Sturm "Babet" gewarnt. Bilder aus der Stadt Midleton zeigten, wie Menschen teilweise hüfthoch im Wasser standen. Nach Angaben der Regionalverwaltung Cork County Council fiel innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie sonst in einem Monat.

Auch Schottland bereitete sich auf "Babet" vor. Der britische Wetterdienst Met Office gab eine seltene rote Regenwarnung heraus. Es bestehe Lebensgefahr vor allem in der ostschottischen Region Angus nördlich der Stadt Dundee. Dort drohten Überschwemmungen sowie Verlust von Elektrizität. Noch am Nachmittag sollte die Polizei entscheiden, ob die Stadt Brechin mit gut 7000 Einwohnern evakuiert werden muss./kil/bvi/DP/jha