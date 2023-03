ROUNDUP: Störung bei Tiktok verhindert Abspielen von Videos

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kurzvideo-Plattform Tiktok hat am Donnerstag mit einer weitreichenden Störung zu kämpfen gehabt. Von den Clips war in der Apps nur ein Standbild zu sehen, dazu kam der Hinweis: "Dieses Video konnte nicht abgespielt werden." Zahlreiche Nutzer meldeten Probleme auf Plattformen wie allestörungen.de am Vormittag mitteleuropäischer Zeit. Gegen Mittag liefen die Videos wieder, während Ursachen und Ausmaß der Störung zunächst unklar blieben.

In der Nacht zum Donnerstag war auch die zum Facebook-Konzern Meta gehörende Konkurrenz-App Instagram von einer Störung betroffen gewesen. Instagram sprach von "technischen Problemen", die behoben worden seien./so/DP/mis