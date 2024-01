ROUNDUP: SEC genehmigt Bitcoin-ETFs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC hat den Weg zu börsengehandelten Bitcoin-ETFs frei gemacht. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Mittwoch nach US-Börsenschloss auf der Webseite der Behörde veröffentlicht. Am Dienstag hatte eine über X (vormals Twitter) veröffentlichte SEC-Mitteilung über die Zulassung und deren anschließende Zurückziehung durch den Behördenchef für Unruhe gesorgt. Das X-Konto der SEC sei gehackt worden, hieß es.

Nun können börsengehandelte Fonds (ETFs) in den USA, mit denen direkt in Bitcoin investiert werden (Bitcoin-Spot-ETFs), an der Börse notiert werden. Bereits seit Monaten wird spekuliert, dass die US-Börsenaufsicht diesen Schritt geht. Dies hatte dem Bitcoin-Kurs starken Auftrieb verliehen.

Trotz der nun herrschenden Gewissheit reagierte der Bitcoin für seine Verhältnisse kaum auf die Neuigkeiten. Zuletzt wurde er bei gut 45 300 US-Dollar gehandelt.

Experte Timo Emden von Emden Research bezeichnete die ungewöhnlich verhaltene erste Marktreaktion als erstaunlich. Die Nachricht lasse Anleger in erster Instanz sonderbar kalt. Investoren sollten sich in den kommenden Stunden dennoch auf eine erhöhte Volatilität einstellen./he