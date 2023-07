ROUNDUP: Redcare Pharmacy legt kräftig bei Umsatz zu - Aktie punktet

SEVENUM (dpa-AFX) - Eine größere Bereitschaft zum Bestellen von Medikamenten im Internet hat der Online-Apotheke Redcare Pharmacy zu einem Umsatzsprung verholfen. Vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zog an. Zudem profitierte das früher als Shop Apotheke bekannte Unternehmen von einer Übernahme. An der Börse verteuerten sich die Aktien von Redcare Pharmacy am Vormittag auf mehr als 100 Euro und kosteten damit so viel wie seit Juni 2022 nicht mehr.

Das Papier legt seit Monaten eine rasante Bergfahrt hin, der Kurs hat sich seit dem Jahreswechsel weit mehr als verdoppelt. Damit führt Redcare Pharmacy die Liste der Kursgewinner im MDax der mittelgroßen Unternehmen in diesem Jahr an. Seitdem das Unternehmen sein Schweizer Geschäft im Frühjahr neu aufgestellt hatte, ging es verstärkt bergauf. Ein Händler schloss deshalb heute auch Gewinnmitnahmen nicht aus.

Wie das im Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Sevenum mitteilte, stieg der Erlös der drei Monate bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf 421 Millionen Euro. Hier ist allerdings der übernommene Medikamentenversender Mediservice inkludiert. Ohne den Zukauf fällt das Umsatzplus deutlich geringer aus.

Mediservice verkauft den Angaben nach zurzeit fast ausschließlich rezeptpflichtige Medikamente. Von der Mitte Mai genehmigten Übernahme erhofft sich Redcare Pharmacy einen deutlichen Schub: Bis Ende des Jahres dürfte das Unternehmen rund 300 Millionen Euro an Umsatz beisteuern.

Den größten Teil des Erlöses macht Redcare Pharmacy bislang mit frei verkäuflichen Produkten (Non-Rx). Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 324 Millionen Euro. Prozentual deutlich kräftiger legten jedoch verschreibungspflichtige Medikamente zu: Mit 97 Millionen Euro verdreifachte sich der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu.

Mittlerweile zählt Redcare Pharmacy mehr als 10 Millionen aktive Kunden. Fast eine Million kam allein seit Jahresbeginn hinzu. Als aktive Kunden zählt das Unternehmen jeden, der innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens ein Mal bestellt hat.

Der 2001 gegründete Arzneimittelversender firmierte zuvor unter dem Namen Shop Apotheke. Die Online-Apotheke ist nach eigenen Angaben in sieben Ländern aktiv und gliedert diese in zwei Regionen auf. Neben dem DACH-Segment, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist Redcare Pharmacy auch in Frankreich, Belgien, Italien und den Niederlanden aktiv - diese Länder bündelt das Unternehmen im Segment International./ngu/lew/stk