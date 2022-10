ROUNDUP: PNE-Hauptaktionär will aussteigen - Aktie profitiert nur kurz

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der auf Wind- und Solaranlagen spezialisierte Projektentwickler PNE könnte demnächst einen neuen Haupteigner bekommen. Die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH wolle ergebnisoffene Vorgespräche mit möglichen Interessenten über einen vollständigen Erwerb ihrer Anteile führen, teilte PNE am späten Donnerstagabend mit. Photon hält derzeit 39,80 Prozent an dem Unternehmen.

Für die im SDax gelistete PNE-Aktie ging es am Freitagmorgen zeitweise um rund dreieinhalb Prozent aufwärts. Am späten Vormittag lag das Plus nur noch bei rund einem halben Prozent.

Sollte das Photon Management die gesamte Beteiligung an einen Erwerber veräußern, müsste dieser ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot oder ein Pflichtangebot zum Erwerb aller übrigen PNE-Anteile abgeben.

Eine Entscheidung über den Verkauf der Beteiligung habe Morgan Stanley nach Kenntnis des PNE-Vorstands derzeit noch nicht getroffen, hieß es in der Mitteilung weiter. Es sei noch nicht abzusehen, ob und zu gegebenenfalls welchen Konditionen es einen solchen Verkauf geben werde./he/stw/men