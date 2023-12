ROUNDUP: Neue Gefechte an israelisch-libanesischer Grenze

BEIRUT (dpa-AFX) - An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel hat es am Freitag wieder Gefechte gegeben. Die vom Iran unterstütze Hisbollah-Miliz griff nach eigenen Angaben mehrfach israelische Stellungen nahe der Grenze an. Bei einem Gegenangriff Israels wurden nach Angaben aus libanesischen Sicherheitskreisen ein Hisbollah-Mitglied sowie dessen Mutter getötet.

Das israelische Militär hatte mitgeteilt, eine "Terrorzelle" im Libanon angegriffen zu haben. Zudem sei ein verdächtiges Flugobjekt abgefangen worden. Es sei aus Richtung des Libanons auf israelisches Gebiet gelangt. Außerdem seien zwei weitere Geschosse abgefangen worden. Als Reaktion sei Infrastruktur der Hisbollah zerstört worden.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs kam es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Angriffen. Auf libanesischer und israelischer Seite gab es auch zivile Opfer. Nach dem Inkrafttreten der Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas herrschte jedoch auch an der israelisch-libanesischen Grenze eine angespannte Ruhe mit nur wenigen Zwischenfällen. Die Feuerpause lief am Freitagmorgen ohne eine erhoffte Verlängerung aus. Die Kampfhandlungen im Gazastreifen wurden wieder aufgenommen./arj/DP/he