ROUNDUP/Netzagentur: Etwas mehr Gas via Nord Stream 1 angekündigt

LUBMIN/BONN (dpa-AFX) - Nach Angaben der Bundesnetzagentur ist für den Tag nach dem planmäßigen Ende der Wartung von Nord Stream 1 etwas mehr Gas als vor den Wartungsarbeiten angekündigt. In einem Tweet vom Mittwoch nannte der Chef der Bonner Behörde, Klaus Müller, 800 Gigawattstunden für den Donnerstag. An den Tagen vor der Wartung lag der Wert laut Website von Nord Stream 1 in etwa bei 700 Gigawattstunden. Damit würde weiterhin weniger als die Hälfte der maximal möglichen Menge geliefert. Zuletzt wurde die Pipeline zu etwa 40 Prozent ausgelastet. Müller wies daraufhin, dass sich die Angaben bis morgen noch ändern könnten. Es handelt sich bisher lediglich um vorläufige Ankündigungen.

Der Netzbetreiber Gascade rechnet nach Angaben von Mittwochnachmittag damit, dass gemäß der Ankündigungen der Gastransport auf dem Niveau von vor der Wartung, also mit 40 Prozent der Transportkapazität, wieder aufgenommen wird./chh/DP/ngu