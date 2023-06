ROUNDUP: Lufthansa verkauft Airplus für 450 Millionen Euro an SEB Kort

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat für ihren Geschäftsreisedienstleister AirPlus einen Käufer gefunden. Die Stockholmer SEB Kort Bank werde die Tochter für rund 450 Millionen Euro übernehmen, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Verkauf soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Bedingung hierfür seien entsprechende externe Genehmigungen, vor allem von verschiedenen Finanzaufsichtsbehörden. Lufthansa hatte den Verkauf ihres Geschäftsreisedienstleisters schon länger geplant, aber zwischenzeitlich auf Eis gelegt.

Die Transaktion umfasst den Angaben zufolge neben der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH in Neu-Isenburg sämtliche internationale Tochtergesellschaften und Niederlassungen von AirPlus. AirPlus soll auch nach dem Verkauf Mitglied des globalen Zahlungsnetzwerks UATP bleiben.

Die Anleger honorierten den Airplus-Verkauf. Die Lufthansa-Aktie legte im Nachmittagshandel um zuletzt rund 1,5 Prozent auf 9,405 Euro zu. Der Erlös für den lange erwarteten Verkauf des Verlustbringers AirPlus sei deutlich höher, als er selbst und der Markt erwartet hätten, schrieb Analyst Jarrod Castle von der Schweizer Großbank UBS.

Nach Einschätzung von Analyst Alexander Irving von Bernstein steht nach dem Caterer LSG und Airplus jetzt noch der schwierigste Verkauf eines Konzernteils auf der Agenda - eine Minderheitsbeteiligung an der Lufthansa Technik. Damit rechnet der Branchenkenner zwar nicht vor 2024, aber die Vereinfachung der Konzernstruktur dürfte Marktteilnehmern gefallen, urteilte Irving.

Die Lufthansa-Führung hatte schon während der Corona-Krise angekündigt, einen Minderheitsanteil an Lufthansa Technik verkaufen zu wollen. 2022 erzielte die Wartungstochter mit gut 20 000 Beschäftigten einen Umsatz von knapp 5,6 Milliarden Euro und ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) von 689 Millionen Euro.

Der Erlös mit Lufthansa Technik sollte ursprünglich auch zur Rückzahlung der milliardenschweren Staatshilfen dienen, mit denen Deutschland und Nachbarländer den Konzern nach dem coronabedingten Geschäftseinbruch im Jahr 2020 vor dem Aus gerettet hatten. Letztlich erwies sich der Teilverkauf als nicht mehr so dringend. So erholte sich die Lufthansa von der Krise und holte mit einer Kapitalerhöhung eine Milliardensumme herein. Die staatlichen Hilfsgelder hat sie bereits vollständig zurückgezahlt./mne/tav/tih