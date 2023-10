ROUNDUP: Lufthansa bringt am Freitag mehr als 800 Deutsche aus Israel zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat am Freitag mit vier vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflügen mehr als 800 deutsche Staatsangehörige aus Israel nach Deutschland geflogen. Insgesamt waren wie am Vortag vier Flugzeuge eingesetzt, hieß es aus dem deutschen Außenministerium in Berlin - jeweils zwei nach Frankfurt und nach München. Am Donnerstag hatten laut Auswärtigem Amt insgesamt 950 Deutsche und ihre Angehörigen nach den Terrorangriffen der Hamas Israel verlassen

- außer den vier Sonderflügen sei als weitere Option eine Fähre nach

Zypern organisiert worden.

Ab Samstag seien keine weiteren Sonderflüge geplant, teilte die Lufthansa mit. Hintergrund seien "neben der ungewissen Sicherheitslage auch ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv", hieß es./bk/DP/men