ROUNDUP: LEG optimistischer für 2023 - Dividende soll dennoch ausgesetzt werden

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG blickt nach einem guten Geschäftsjahr mit einer Mischung aus Optimismus und Vorsicht auf 2023. Das Ergebnisziel für das laufende Jahr erhöhte das Unternehmen. Trotz der guten Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr will der LEG-Vorstand die Dividende aber aussetzen. Angesichts der von hohen Zinsen und anhaltender Unsicherheit über die Bewertung des Immobilienbestands geprägten Lage solle mit der so entstehenden Liquidität die Bilanz gestärkt werden, teilte der MDax -Konzern am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Am Donnerstag fiel die Aktie im frühen Handel um rund 8,5 Prozent auf 62,08 Euro.

Für das laufende Jahr peilt LEG bei der ab diesem Jahr zentralen Ertragskennziffer Affo nun 125 bis 140 Millionen Euro an. Grund hierfür seien weniger Ausgaben bei Investitionsvorhaben. Zuvor war LEG von 110 bis 125 Millionen Euro ausgegangen. Beim Affo wird die branchenübliche Kennziffer FFO 1 um Investitionen bereinigt.

2022 war der FFO 1 dank höherer Mieterlöse um 13,9 Prozent auf 482,0 Millionen Euro geklettert und traf damit die Unternehmensprognose. Vor allem in den Großstädten steigen die Mieten schon seit Jahren, inzwischen holen aber auch zahlreiche mittelgroße Städte kräftig auf. Die Miete stieg bis Ende Dezember auf durchschnittlich 6,33 Euro pro Quadratmeter nach 6,13 Euro ein Jahr zuvor, wie der Konzern weiter mitteilte. Die Leerstandsquote blieb mit 2,9 Prozent weiterhin gering.

Das um Investitionen bereinigte operative Ergebnis (Affo) stieg 2022 um 18 Prozent auf 108,8 Millionen Euro. Neben dem Plus beim FFO 1 waren hierfür gesunkene Investitionskosten verantwortlich. Diese lagen mit knapp 41 Euro je Quadratmeter sowohl unter dem Vorjahreswert als auch unter der Erwartung von LEG. Der Überschuss betrug gut 237 Millionen Euro nach 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Das lag vor allem an einem deutlich geringeren Bewertungsergebnis des Immobilienbestands.

Der Wohnimmobilienmarkt sei nach wie vor von Kaufzurückhaltung und großer Unsicherheit bezüglich der weiteren Inflations- und Zinsentwicklung geprägt, teilte das Unternehmen weiter mit. 2022 konnte LEG rund 600 Wohnungen veräußern. Dabei hat der Konzern nach eigenen Angaben mehr als den Buchwert erlöst. LEG will mehr als 5000 Wohnungen verkaufen. Dazu gehörten auch rund 1300 Einheiten aus dem 2021 angekauften Adler-Portfolio.

Neben den Jahreszahlen teilte LEG auch eine Änderung an der Spitze des Finanzressorts mit. Susanne Schröter-Crossan werde zum 31. März aus familiären Gründen aus dem Vorstand ausscheiden und das Unternehmen verlassen, hieß es. Die Nachfolge soll die bisher als Geschäftsführerin im operativen Geschäft tätige Kathrin Köhling antreten./mne/he/men/mis