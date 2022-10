ROUNDUP/Kreise: Investmentbank-Chef der Credit Suisse vor Abgang

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Chef der Credit-Suisse-Investmentbank, Christian Meissner, wird das Geldhaus Insidern zufolge in den kommenden Wochen verlassen. Der Abgang erfolge im Zuge eines umfassenden Umbaus der möglicherweise zum Verkauf stehenden Einheit, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Sein Abgang solle im Zuge des für 27. Oktober angekündigten Strategie-Updates der angeschlagenen Großbank bekannt gegeben werden. Ende Juli hatte es seitens der Credit Suisse noch geheißen, dass Meissner die Transformation der Sparte mitgestalten wolle. Nun prüft er Bloomberg zufolge andere Möglichkeiten wie die Gründung einer eigenen Beratungsfirma oder den Wechsel zur Konkurrenz.

Derweil brodelt es in der Gerüchteküche weiter, was die Zukunft der Credit-Suisse-Investmentbank betrifft. Wie Bloomberg am Montagnachmittag weiter berichtete, gibt es aus Abu Dhabi und Saudi-Arabien ein Interesse an möglichen Investments, sei es mit Blick auf die Investmentbank oder andere Geschäftsteile der Schweizer Großbank./stw/mis/men