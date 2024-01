ROUNDUP: Knapp 600 Flüge am Flughafen Frankfurt gestrichen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der Glatteis- und Schnee-Warnungen ist am Frankfurter Flughafen am Mittwoch mehr als die Hälfte der Flüge gestrichen worden. Wie eine Fraport-Sprecherin am Vormittag sagte, wurden von 1047 geplanten Flügen bis Vormittag knapp 600 annulliert.

Noch sei unklar, ob weitere hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle. Passagieren empfehle man, sich vorab bei den Airlines über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen./ezo/DP/jha