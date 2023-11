ROUNDUP/Israels Armeesprecher: Soldaten haben die Stadt Gaza umstellt

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat eigenen Angaben nach die Stadt Gaza umstellt. Die Soldaten würden dort Posten der islamistischen Hamas angreifen und Terroristen in direkten Kämpfen "eliminieren", sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Donnerstagabend vor Journalisten. Gaza ist die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen.

Am vergangenen Wochenende hatte das Militär eine neue Phase im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas eingeläutet. Die israelischen Truppen weiteten ihre Einsätze am Boden aus. Die genauen Standorte der Truppen sind allerdings nicht bekannt. Israels Armee hatte die Menschen, die sich noch im nördlichen Gazastreifen und in der Stadt Gaza befinden, mehrfach zur Flucht in den Süden aufgerufen.

Die Stadt Gaza ist das Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum des dicht besiedelten Küstengebiets. Der Ort im Norden des Gazastreifens hat nach Schätzung des palästinensischen Zentralamts für Statistik knapp 750 000 Einwohner. Er ist mit einer Fläche von 45 Quadratkilometern in etwa so groß wie die Stadt Offenbach am Main in Hessen - die allerdings nur einen Bruchteil der Einwohner hat./cir/DP/he