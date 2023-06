ROUNDUP: Inflation im Euroraum gibt nach - Druck auf EZB bleibt aber hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone ist auch im Juni deutlich gefallen, der Druck auf weitere Zinsanhebungen im Währungsraum bleibt laut Fachleuten aber hoch. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent, nach 6,1 Prozent im Monat zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Es ist die niedrigste Inflationsrate...