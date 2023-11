ROUNDUP: Hamas-Führer: Feuerpause beginnt Donnerstag um 9.00 Uhr MEZ

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Feuerpause im Gazastreifen soll nach Angaben der islamistischen Hamas am Donnerstag um 10.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr Uhr MEZ) beginnen. Diese Uhrzeit nannte Hamas-Führer Mussa Abu Marsuk am Mittwoch in einem Interview mit dem Nachrichtensender Al-Dschasira. Auch der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eine israelische Quelle, dass eine Feuerpause zu dieser Zeit beginnen solle.

Ob die Kampfpause auch die Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah und palästinensischen Militanten im Libanon einschließt, war zunächst unklar.

Die islamistische Hamas und die israelische Regierung hatten sich zuvor auf eine mindestens viertägige Feuerpause im abgeriegelten Gazastreifen und den Austausch von 50 Geiseln gegen palästinensische Häftlinge geeinigt./cir/DP/jha