ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational verdient mehr als erwartet - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

LANDSBERG (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational hat dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. So verbuchte das Unternehmen Rekordzahlen bei Umsatz und operativem Ergebnis. Das Wachstum kam dabei vor allem aus Amerika und aus Asien, das von einer Erholung des chinesischen Geschäfts profitierte. Ein nachlassender Kostendruck sorgte für eine überproportionale Ergebnisverbesserung. Der im Mittelwerte-Segment MDax notierten Aktie gab dies am Donnerstag Auftrieb.

Der Kurs sprang um knapp sieben Prozent und ließ die 700-Euro-Marke hinter sich. Im Dezember war er noch mehrfach an dieser Hürde gescheitert, bevor zum Jahresauftakt 2024 Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Aktie führte damit die Gewinnerliste im MDax mit Abstand an. Sie läuft damit auf ihr Jahreshoch von 2023 zu. Das hatte Rational Ende August bei 713,50 Euro erreicht. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Papier damit rund 17 Prozent an Wert gewonnen.

"Die Zahlen von Rational können sich sehen lassen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Zudem seien sie ein weiteres Indiz dafür, dass die Investoren China auch 2024 nicht abschreiben sollten. "Im Gegensatz zu dem Markt in Europa deuten immer mehr Faktoren auf eine konjunkturelle Stabilisierung in China hin. Davon profitierte auch Rational."

Das Unternehmen habe mit seinem Umsatz und operativen Ergebnis im vierten Quartal erneut die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, notierte Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC. Allerdings habe der Umsatz auch von einem großen Einmalauftrag aus Asien profitiert. Die Profitabilität sei hervorragend gewesen, trotz hoher Vorjahreswerte.

Der Umsatz stieg 2023 um zehn Prozent auf knapp 1,13 Milliarden Euro, wie Rational am Donnerstag in Landsberg am Lech anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Das Management um Konzernchef Peter Stadelmann hatte zuvor ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Dabei profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage aus Amerika und Asien. Die Umsätze stiegen hier um 20 Prozent und 25 Prozent. Europa verzeichnete ein deutlich schwächeres Wachstum, während das Geschäft in Deutschland leicht zurückging. Im vierten Quartal verbuchte Rational einen Zusatzauftrag eines Kettenkunden aus Asien, der den Angaben zufolge bereits zu großen Teilen ausgeliefert wurde. Dies trieb den Umsatz in den letzten drei Monaten auf 293 Millionen Euro, was deutlich mehr war als noch nach dem dritten Quartal 2023 erwartet.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich 2023 um 17 Prozent auf rund 277 Millionen Euro. Hier wirkten sich wieder gesunkene Kosten für Logistik und Rohstoffe - insbesondere für Edelstahl und Reiniger - positiv aus, wie es hieß. Die entsprechende Marge betrug 24,5 Prozent, nach 23,2 Prozent im Vorjahr. Dies sei deutlich besser als erwartet, so Rational. Auch Analysten hatten im Vorfeld mit weniger gerechnet. Die ausführlichen Zahlen will Rational am 27. März vorlegen./nas/lew/mis