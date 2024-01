ROUNDUP: Griechischer Tanker östlich von Oman gekapert

ATHEN (dpa-AFX) - Ein griechischer Tanker unter der Flagge der Marshallinseln ist am Donnerstag im Golf von Oman von Unbekannten gekapert worden. Das bestätigte die griechische Reederei Empire Navigation in Athen der Deutschen Presse-Agentur. An Bord der "St. Nikolas" soll sich demnach eine 19-köpfige Besatzung befinden, davon 18 Seeleute aus den Philippinen und ein Grieche. Das Schiff habe zuvor Öl im irakischen Basra aufgenommen und sei auf dem Weg zum Suezkanal und dann weiter in die türkische Hafenstadt Aliaga gewesen, hieß es.

Die britische Handelsschifffahrtsorganisation UKMTO twitterte, das Schiff habe sich rund 50 Seemeilen östlich der omanischen Hafenstadt Sohar befunden, als vier oder fünf vermummte Männer in schwarzer militärischer Bekleidung den Tanker geentert hätten. Der Kontakt mit der "St. Nikolas" sei dann abgebrochen, das Schiff habe den Kurs geändert und sei nun auf dem Weg in Richtung iranischer Gewässer.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete von einer Beschlagnahme eines amerikanischen Öltankers durch die iranische Marine. Entsprechende Berichte seitens Griechenland gab es zunächst nicht./tt/axa/jot/DP/mis