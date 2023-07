ROUNDUP: Evotec erhält weiteren Auftrag aus den USA - Aktie legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec hat über seine US-Tochter Just Evotec Biologics einen weiteren Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten. Bei dem Auftrag geht es um die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern basierenden Arzneien gegen Pockenviren. Er habe einen Wert von bis zu 74 Millionen US-Dollar (68 Mio Euro), teilte der Konzern am Mittwoch in Hamburg mit. Die Aktie legte am Vormittag an der MDax-Spitze um knapp 3 Prozent zu.

Bereits am Vortag hatte das Papier gewonnen, nach einer nahezu ungebrochenen Abschwungphase seit dem Zwischenhoch Anfang Juni. Für Evotec ist der Auftrag ein wichtiger Meilenstein für die noch recht junge Produktionsanlage in den USA. Anfänglich hatte es dort noch an der Auslastung gehapert, doch so langsam kommt die Kundengewinnung in Gang. Im Mai etwa vermeldete Evotec in diesem Zusammenhang eine lukrative Forschungsallianz mit der Novartis -Tochter Sandoz.

Zu den im nun erhaltenen Auftrag im Fokus stehenden Pockenviren gehören unter anderen das Affenpocken- und das Kuhpockenvirus. Für einige dieser Viren gibt es zwar Impfstoffe, allerdings keine zugelassene Antikörperbehandlung für Infektionen, die durch diese Viren verursacht werden. Im September vergangenen Jahres hatte Evotec bereits einen ersten Auftrag im Rahmen des beschleunigten Antikörperprogramms für die Entwicklung von Arzneimittel-Prototypen gegen die Pest erhalten. Dieser Auftrag hatte einen Wert von 49,9 Millionen US-Dollar.

Evotec wurde bereits in den vergangenen Jahren immer wieder von der US-Regierung beauftragt - zuletzt vor allem im Kampf gegen die Corona-Pandemie.