ROUNDUP: EU-Parlamentspräsidentin: Angriffe auf Kiew sind abscheulich

BRÜSSEL/KIEW (dpa-AFX) - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat die jüngsten russischen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew als abscheulich bezeichnet. Auf Twitter schrieb sie am Montag, die Geschehnisse zeigten der Welt einmal mehr, mit was für einer Führung man es in Moskau zu tun habe. Diese lasse Terror und Tod auf Kinder herabregnen. "Das ist kriminell", fügte Metsola hinzu. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden. Die Ukraine werde gewinnen und Europa nicht wegschauen.

EU-Chefdiplomat Josep Borrell zeigte sich schockiert. "Solche Taten haben im 21. Jahrhundert keinen Platz", schrieb er auf Twitter. Er verurteile diese aufs Schärfste.

Nach eigenen Angaben befand sich zum Zeitpunkt der Angriffe auch EU-Justizkommissar Didier Reynders in Kiew. Dank der schnellen Reaktion des Sicherheitspersonals seien sein Team und er schnell in den Schutzraum eines Hotels gebracht werden, schrieb der frühere belgische Außenminister. Man sei in Sicherheit und warte auf weitere Informationen, so der Spitzenpolitiker am Montagmorgen auf Twitter./mjm/DP/stk