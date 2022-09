ROUNDUP: Drei Tage Staatstrauer in Brasilien nach Tod von Queen Elizabeth

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Das habe seine Regierung verfügt, schrieb Bolsonaro am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. An diesem für die Welt traurigen Tag sei das ganze brasilianische Volk aufgerufen, Königin Elizabeth II. zu ehren. Sie sei nicht nur Königin der Briten gewesen, "sondern war eine Königin für uns alle". Sie sei eine außergewöhnliche und einzigartige Frau gewesen, deren Führungsstärke, Demut und Liebe zu ihrem Land "uns und die ganze Welt bis ans Ende der Zeit inspirieren wird".

Die brasilianische Regierung drückte ihr Beileid aus. Während ihrer mehr als 70-jährigen Regierungszeit sei die Monarchin ein "Symbol der Führung und der Stabilität für das Land und die Welt" gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. "Ihr Besuch 1968 ist der brasilianischen Regierung und dem brasilianischen Volk als ein Meilenstein der Freundschaft zwischen Brasilien und dem Vereinigten Königreich in Erinnerung geblieben." Queen Elizabeth II. weihte damals unter anderem den Sitz des "Museu de Arte de Sao Paulo" (MASP) an der zentralen Avenida Paulista ein und traf Fußball-Legende Pelé bei einem Freundschaftsspiel im berühmten Maracana-Stadion.

Die britische Königin Elizabeth II. starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren./hme/DP/mis