ROUNDUP: Deutscher Ringtausch mit Slowenien: 28 Panzer für die Ukraine

LJUBLJANA/BERLIN (dpa-AFX) - Slowenien und Deutschland sind sich über einen Ringtausch als Militärhilfe für die Ukraine einig. Demnach gibt Slowenien 28 alte Kampfpanzer M-55S an das von Russland angegriffene Land ab. Das teilte der slowenische Ministerpräsident Robert Golob in Ljubljana nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit. Aus Deutschland bekomme es dafür 35 schwere Militärlastwagen und 5 Tankwagen.

Details sollen nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers vom Dienstag durch die Verteidigungsministerien geklärt werden. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit ihrem slowenischen Kollegen Marjan ?arec an. "Gemeinsam ergänzen wir so die direkten Waffenlieferungen an die Ukraine", sagte Lambrecht.

Der Panzer M-55S ist eine modernisierte Variante des sowjetischen Panzertyps T-55, der in vielen Ländern im Einsatz ist, auch in der Ukraine. Die Bundesregierung hat einen Teil der Militärhilfe für die Ukraine als Tausch mit östlichen Nato-Partnern organisiert. Diese geben Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine ab und erhalten dafür moderneren Ersatz aus Deutschland. Solche Geschäfte gab es bereits mit Tschechien, der Slowakei und Griechenland; mit Polen kam es zu keiner Vereinbarung./fko/seb/DP/jha