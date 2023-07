ROUNDUP: Daimler Truck steigert operativen Gewinn stärker als gedacht

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat dank guter Geschäfte im vergangenen Quartal überraschend viel Betriebsgewinn eingestrichen. Der Konzern begründete dies mit einem starken Absatz, einer robusten Preisdurchsetzung und einer positiven Entwicklung des Service-Geschäfts. Ganz unerwartet kamen die guten Zahlen aber nicht, denn das Management hat erst kürzlich seine Ziele für Absatz, Umsatz und Marge angehoben und einen umfangreichen Aktienrückkauf angekündigt. An der Börse blieb die Reaktion am Donnerstagmorgen überschaubar.

Die Aktie gab am Morgen moderat nach und knüpfte damit an starke Kursverluste des Vortages an. Obwohl die Aktie seit Mitte Mai eine Berg- und Talfahrt hingelegt hat, ging es in der Tendenz zuletzt weiter aufwärts. Seit Jahresbeginn hat das Papier gut 13 Prozent an Wert hinzugewonnen, womit der Kurs inzwischen wieder das Niveau zum Börsengang Ende 2021 erreicht hat. Auch das bisherige Hoch aus dem Januar 2022 bei gut 35 Euro rückt näher.

Branchenkenner zeigten sich von den Quartalszahlen angetan. Der Konzern überzeuge nur gut eine Woche nach der verbesserten Prognose jetzt mit einem starken Betriebsergebnis, schrieb etwa Analyst Nick Housden von der kanadischen Bank RBC in einer ersten Reaktion. Daimler Truck ist ihm zufolge ein "wesentlich besseres Unternehmen, als es die derzeitige Bewertung vermuten lässt". Auch Jefferies-Experte Himanshu Agarwal sprach von "starken Eckdaten".

Vorläufigen Berechnungen zufolge erreichte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im zweiten Quartal knapp 1,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte hier ein operativer Gewinn von fast 1,1 Milliarden Euro gestanden. Von Daimler Truck befragte Analysten hatten diesmal im Schnitt 1,3 Milliarden erwartet. Vor Sondereffekten stieg das Betriebsergebnis von zuvor gut einer Milliarde auf 1,4 Milliarden Euro; das war ebenfalls mehr, als am Markt gedacht.

Konzernchef Martin Daum hatte sich zur Prognoseanhebung Mitte des Monats äußerst zuversichtlich geäußert und unter anderem auf die stabileren Lieferketten und stärkere Kernmärkte verwiesen. Auch das lukrative Servicegeschäft entwickelt sich bei Daimler Truck gut. Zudem hatten die Schwaben im vergangenen Jahr die Preise so stark wie noch nie angehoben - dies wirkt teilweise jetzt noch nach.

Im vergangenen Quartal schlug sich Daimler Truck den eigenen Angaben zufolge auch über alle Geschäftsbereiche hinweg besser als gedacht. Im Industriegeschäft, das die Fahrzeugsegmente Trucks North America, Mercedes-Benz , Trucks Asia, Daimler Buses und die Überleitung umfasst, lag die bereinigte Umsatzrendite laut den vorläufigen Zahlen bei 10,3 Prozent, während Analysten im Schnitt nur 9,2 Prozent gerechnet hatten. Ein Jahr zuvor hatte sie bei 8 Prozent gelegen.

Die vollständigen Quartalszahlen will das Unternehmen am 1. August veröffentlichen./stw/tav/ngu/jha/