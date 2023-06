ROUNDUP: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über LNG-Leitung in Niedersachsen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt an diesem Donnerstag über eine Klage einer Umweltvereinigung zur LNG-Leitung von Wilhelmshaven nach Etzel. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will das Land Niedersachsen verpflichten, die Planungen so zu ändern, dass die Pipeline spätestens ab 2033 nur für den Transport von grünem Wasserstoff genutzt wird. Es sei nicht mit den Klimaschutzzielen vereinbar, dass ein Betrieb mit fossilem Gas unbeschränkt zugelassen wurde. (Az.: BVerwG 7 A 9.22) Wann ein Urteil fällt, ist noch offen.

Die Leitung verbindet das schwimmende Terminal für Flüssiggas (LNG) in Wilhelmshaven mit dem Speicher Etzel in Ostfriesland. Die 26 Kilometer lange Pipeline war im vergangenen Jahr binnen weniger Monate gebaut worden. Dass das Vorhaben so zügig realisiert werden konnte, ermöglicht das LNG-Beschleunigungsgesetz. Das Flüssiggas soll Deutschland aus der Energiekrise helfen und die Abhängigkeit von russischer Energie verringern.

Die Deutsche Umwelthilfe argumentiert, dass der Klimaschutz auch in der Energiekrise Bestand haben müsse. Die Klimaziele gerieten in Gefahr, wenn jetzt Dutzende zeitlich unbegrenzte Genehmigungen für den Betrieb neuer fossiler Projekte ausgestellt würden, hatte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kramer zur Klagebegründung erklärt. Das für die Genehmigung der LNG-Leitung zuständige niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie habe die Klimafolgen überhaupt nicht ermittelt.

Das Importterminal für Flüssiggas in Wilhelmshaven war Ende vorigen Jahres in Betrieb genommen worden. Auch dagegen hatte die Umwelthilfe Widerspruch eingelegt und eine Begrenzung der Betriebsdauer auf höchstens zehn Jahre gefordert. Derzeit laufen die Arbeiten an einer weiteren Transportleitung von Wilhelmshaven zum Speicher Jemgum. Insgesamt sollen bis Ende des Jahres fünf schwimmende Terminals in Betrieb sein: zwei in Wilhelmshaven sowie je eins in Brunsbüttel, Stade und Lubmin./bz/DP/zb