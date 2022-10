ROUNDUP/Bundestagsdelegation in Taipeh: 'Wir stehen an Taiwans Seite'

TAIPEH (dpa-AFX) - In den wachsenden Spannungen mit China hat eine Bundestagsdelegation die deutsche Unterstützung für die demokratische Inselrepublik zum Ausdruck gebracht. "Wir stehen an Taiwans Seite", sagte der Delegationsleiter Peter Heidt (FDP) am Montag in Taipeh bei einem Empfang durch Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen für die Mitglieder des Menschenrechtsausschusses. "Wir wissen um Ihre schwierige Lage mit Blick auf den Nachbarn China", sagte Heidt und verwies auf "die Drohungen seitens Chinas" zuletzt wieder durch Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Parteitag in Peking.

Auch hob der FPD-Politiker die großangelegten chinesischen Militärmanöver als Reaktion auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi und die Unterdrückung der Opposition in Hongkong hervor. "Aus unserer Sicht steht Taiwan sozusagen im Zentrum des Wettstreits der Systeme." Es gehe um "eine nicht zu unterschätzende tatsächliche militärische Bedrohung". Heidt betonte, "dass aus deutscher Sicht der Status quo in der Taiwanstraße nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden könnte".

Taiwans Präsidentin dankte Deutschland für die Unterstützung der demokratischen Inselrepublik auf internationalem Parkett. Tsai Ing-wen hob den Einsatz Deutschlands im gegenwärtigen Vorsitz der Gruppe der großen Industrieländer (G7) für Frieden und Stabilität in der Meerenge der Taiwanstraße hervor. Zudem erwähnte sie die Resolution des Bundestages für eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung (WHA).

China betrachtet die 23 Millionen Einwohner zählende Insel nur als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Auch versucht Peking, Taiwan international zu isolieren, indem es eine Mitgliedschaft des Landes in internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) blockiert. Überhaupt lehnt die chinesische Führung offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh, wie jetzt den Besuch der Bundestagsabgeordneten, entschieden ab.

Der bis Mittwoch dauernde Besuch der sechs Abgeordneten ist bereits die zweite Visite einer Bundestagsdelegation in diesem Monat. Peking hatte zuletzt schon verärgert mit einem Protest reagiert. In der Gruppe unter der Leitung des FDP-Politikers Heidt sind auch Parlamentarier der SPD, der Grünen und der Union.

Bei dem Treffen mit der Präsidentin übte Heidt allerdings auch Kritik an der in Taiwan weiter verhängten Todesstrafe. "Als Christ und Jurist möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich diese Strafe für eine zutiefst unmenschliche Form der Bestrafung halte", sagte Heidt, worauf die Präsidentin, eine Rechtsprofessorin, nickend reagierte.

In Taiwan wird schon lange über die Abschaffung der Todesstrafe diskutiert, die von der Zivilgesellschaft gefordert wird, ohne dass die Politik bisher eine Entscheidung gefällt hat. Umfragen zeigen weiter Unterstützung für die Todesstrafe. Tsai Ing-wen hat die Abschaffung einmal als "universelles Ziel" bezeichnet./DP/mis