ROUNDUP: Bilfinger verdient deutlich mehr - Prognosen bestätigt

MANNHEIM (dpa-AFX) - Eine gute Nachfrage vor allem aufgrund höherer Energiekosten hat dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Umsatz und Ergebnisse stiegen deutlich. Die Jahresziele für das Gesamtjahr bestätigte Unternehmenschef Thomas Schulz in einer Telefonkonferenz am Donnerstag. Die Aktie verlor am frühen Nachmittag in einem festeren Gesamtmarkt...