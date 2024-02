ROUNDUP: Bauern blockieren mit Traktoren 24 Stunden lang Übergang bei Frankfurt

SLUBICE/FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - Polnische Bauern haben 24 Stunden lang die Autobahn nach Deutschland an der Grenze bei Frankfurt (Oder) blockiert. Am Montagnachmittag konnte der Verkehr nach dem Ende der Protestaktion wieder fließen, wie eine Sprecherin der polnischen Polizei in Slubice der Deutschen Presse-Agentur sagte. Während der Blockade der Autobahn 12 wurden Auto- und Lastwagenfahrer auf andere Routen umgelenkt. Ein Verkehrschaos am Grenzübergang blieb aus. Die Polizeidirektion Ost sprach von einer recht entspannten Verkehrslage, da vor allem Lkw frühzeitig umgeleitet wurden.

Die seit Wochen dauernden Proteste polnischer Bauern richten sich gegen die EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. In Deutschland protestieren Landwirte vor allem gegen die geplanten Beihilfekürzungen beim Agrardiesel.

Am Sonntag und Montagmorgen mussten Lastwagen, Autos und Busse Umleitungen fahren, weil auf polnischer Seite kilometerweit Traktoren standen. Die Landwirte hatten die Blockade auf der Autobahn A2 - der Verlängerung der A12 auf polnischer Seite - am Sonntagmittag vom Verkehrsknotenpunkt Swiecko bis zur Grenze in beide Fahrtrichtungen errichtet.

Am Sonntagabend sorgte dann auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) - der Verbindung ins polnische Slubice - eine weitere Blockade mit Traktoren, Transportern und Lastwagen für vorübergehenden Stau. Am Montagmittag löste sich der Protest auf. Die Polizei nahm insgesamt drei Anzeigen auf.

In einem Fall habe ein Auto am Montag versucht, durch die Blockade in Frankfurt (Oder) zu gelangen und einen Versammlungsteilnehmer auf der Motorhaube mitgenommen, sagte ein Sprecher. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Das Fahrzeug, das aus Richtung Polen kam, habe trotz der Straßenblockade nicht anhalten wollen und versucht, sich "durchzudrücken". Dabei sei ein Versammlungsteilnehmer auf der Motorhaube des Wagens gelandet und noch ein bis zwei Meter so mitgefahren, sagte der Sprecher. Die Polizei schritt ein. Sie habe dem Autofahrer Handfesseln angelegt bis dieser sich wieder beruhigt habe./dhe/DP/jha