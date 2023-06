ROUNDUP: Bahn bietet zur Heim-EM Fan-Tickets an

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn bietet zur Fußball-EM 2024 in Deutschland ermäßigte Fan-Tickets an. Wie der Konzern am Montag bei einem Termin mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Turnierdirektor Philipp Lahm bekannt gab, soll eine einfache Fahrt für EM-Ticket-Inhaber in der 2. Klasse einen deutschlandweiten Festpreis in Höhe 29,90 Euro kosten, in der 1. Klasse zehn Euro mehr.

Die Bahntickets gehen vom 17. Januar bis zum 15. Juli in den Onlineverkauf und können ab dem 12. Juni benutzt werden. Die Heim-EM beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München, das Finale wird am 14. Juli in Berlin angepfiffen.

Für Ticketbesitzer aus dem europäischen Ausland gebe es ein zusätzliches Angebot, teilte die Bahn mit: "Sie können einen ermäßigten Interrail-Pass zur Euro 2024 erwerben, der zur Hin- und Rückreise aus 32 Ländern nach Deutschland sowie für eine individuell wählbare Dauer zu beliebig vielen nationalen Fahrten mit dem DB-Fernverkehr berechtigt."/mj/DP/jha