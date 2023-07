ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen befeuern erneut Techwerte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag beflügelt von Hoffnungen auf den nahenden Zinsgipfel der Notenbanken wieder zugelegt. Aktien aus dem investitions- und finanzierungsabhängigen Technologiesektor reagierten besonders sensibel, der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,85 Prozent auf 15 750,93 Punkte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,50 Prozent höher auf 35 459,29 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,99 Prozent auf 4582,23 Zähler nach oben. Auf Wochensicht verbuchten alle drei Indizes Gewinne, dabei schnitt der Nasdaq 100 mit plus 2,1 Prozent am besten ab.

In den USA nimmt der Preisauftrieb weiter ab. Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im Vormonat. Das war erwartet worden. Die Fed stemmt sich seit mehr als einem Jahr mit teils kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. In dieser Woche hatte sie ihre Geldpolitik weiter leicht gestrafft und den künftigen Kurs weitgehend offen gelassen. Aufgrund der rückläufigen Inflation halten es Fed-Beobachter aber für möglich, dass die Leitzinsen vorerst nicht mehr weiter steigen.

Erneut hatten Aktien-Anleger vor dem Wochenende Quartalsberichte zu verarbeiten, unter anderem von Intel . Der Halbleiterkonzern kehrte in den vergangenen drei Monaten in die Gewinnzone zurück. Nicht nur der Zwischenbericht, sondern auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Erwartungen, die Intel-Aktien gewannen an der Dow-Spitze 6,6 Prozent.

Die Aktionäre von Procter & Gamble freuten sich über ein Kursplus von 2,8 Prozent. Der Konsumgüterkonzern beendete das Geschäftsjahr 2022/23 stärker als erwartet. Konkurrent Colgate-Palmolive setzte sich dank Preiserhöhungen im abgelaufenen Quartal höhere Jahresziele. Die Aktien verloren dennoch 1,9 Prozent. Unter dem Strich sackte der Nettogewinn stark ab, weil deutlich höhere Steuern anfielen.

Für die Aktien von Ford ging es um 3,4 Prozent nach oben. Der Autobauer machte mit Elektrofahrzeugen einen Milliardenverlust - dass er dank der robusten Nachfrage nach Modellen mit Verbrennermotor den Konzerngewinn dennoch fast verdreifachte, half dem Kurs ebenso wenig wie die angehobene Jahresprognose für das operative Ergebnis.

Roku schnellten um mehr als 31 Prozent in die Höhe. Die Video-Streaming-Plattform überraschte mit den Zahlen für das zweite Quartal positiv und zeigte sich optimistisch für das dritte Jahresviertel.

Der Euro legte zu und holte einen Teil seiner Vortagsverluste wieder auf. Nach dem US-Börsenschluss wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1021 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1010 (Donnerstag: 1,1125) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9083 (0,8989) Euro gekostet. Am Rentenmarkt stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,37 Prozent auf 111,42 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen fiel im Gegenzug auf 3,96 Prozent./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---