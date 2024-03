ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow & Co setzen kleine Korrektur fort

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Leichte Kursverluste haben das Bild an den US-Aktienmärkten zum Wochenauftakt geprägt. Händler warten auf wichtige Konjunkturdaten, die weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed geben könnten. Der Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,41 Prozent auf 39 313,64 Punkte nach und weitete damit die Verluste vom Freitag aus. Am Donnerstag hatte der Dow ein Rekordhoch erklommen.

Zwar wird auch in den USA am Karfreitag nicht gehandelt, Konjunkturdaten werden aber veröffentlicht. Im Fokus steht das Inflationsmaß PCE, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird. Da dieser zum Großteil auf bereits bekannten Verbraucher- und Produzentenpreisen beruht, lässt sich der PCE-Deflator recht gut im Voraus schätzen, hieß es in einer Vorschau der Commerzbank. Die Experten rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg. Die Daten können die US-Börsen aber erst zu Beginn der kommenden Woche bewegen.

Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,31 Prozent auf 5218,19 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 lag zum Schluss mit 0,34 Prozent im Minus bei 18 277,06 Punkten.

Unter den Einzelwerten stand die Luftfahrtbranche im Blick. Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing leitet wenige Wochen nach einem Beinahe-Unglück einen Chefwechsel ein. Konzernchef Dave Calhoun gibt den Posten Ende des Jahres ab. Die Boeing-Aktien gewannen 1,4 Prozent.

Die Papiere von United Airlines fielen um 3,4 Prozent. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat Kreisen zufolge in den vergangenen Tagen mit der Fluggesellschaft über restriktive Maßnahmen gesprochen, unter anderem über Streckenbeschränkungen vor der wichtigen Sommersaison, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Hintergrund ist eine Reihe von Sicherheitsvorfällen.

Die Anteilscheine von AMD und Intel gaben anfangs deutlich nach, konnten die Verluste dann aber eingrenzen. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass China versuche, die Verwendung von in den USA hergestellten Mikroprozessoren und Servern in Regierungscomputern zu beschränken.

Für die Aktien von Walt Disney ging es an der Spitze des Dow um 3 Prozent nach oben. Sie profitierten von einem positiven Analystenkommentar: Die Anleger hätten inzwischen mehr Vertrauen darin gewonnen, dass die Markterwartungen an den Unterhaltungskonzern den Tiefpunkt erreicht haben, schrieb die Barclays Bank.

Papiere von Lucid zogen um 5,4 Prozent an. Der saudische Investor Ayar Third will seinen Anteil am Hersteller von Elektroautos um eine Milliarde US-Dollar aufstocken.

Die Aktien von Reddit schnellten um 30 Prozent auf knapp 60 US-Dollar nach oben. Die Papiere waren am Donnerstag zum Preis von 34 Dollar je Aktie an die Börse gegangen. Bei Reddit können Nutzer Online-Gruppen gemäß ihren Interessen beitreten.

Im späten US-Devisenhandel bewegte sich der Euro kaum noch, er notierte zuletzt auf 1,0838 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0835 (Freitag: 1,0823) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9229 (0,9239) Euro gekostet.

Die Kurse von US-Staatsanleihen gaben nach. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,23 Prozent auf 110,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg entsprechend auf 4,25 Prozent./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---