ROUNDUP/Aktien New York: Richtungslos nach starkem Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem starken Vortag am Mittwoch erst einmal keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es in der ersten Handelsstunde um 0,33 Prozent auf 39 132,42 Punkte hoch. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,11 Prozent auf 5169,46 Punkte. Der am Vortag besonders starke Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,73 Prozent auf 18 805,80 Punkte.

Am Dienstag hatten die Aktienkurse den Verbraucherpreisen für den Februar getrotzt, die überraschend ein Anziehen der Inflation gegenüber dem Vormonat belegt hatten. Entsprechend lauern die US-Indizes auf eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd. Der S&P 500 war seinem Höchststand tags zuvor schon wieder sehr nahe gekommen.

Die Aktien von 3M standen zur Wochenmitte mit plus 3,9 Prozent erneut an der Dow-Spitze. Bereits am Vortag hatte der Technologiekonzern mit der Ankündigung eines Chefwechsels bei den Anlegern gepunktet. Dank der jüngsten Erholung sind die Titel auf einem guten Weg, die Kursdelle seit dem enttäuschenden Ausblick im Januar auszubügeln.

Steigende Ölpreise halfen auch den Anteilsscheinen der großen Öl- und Gaskonzerne: Chevron und Exxon Mobil verteuerten sich um 1,5 Prozent beziehungsweise knapp 1 Prozent.

Dagegen erwies sich der Erholungsversuch von Nvidia am Vortag nach dem jüngsten Rückschlag als nicht nachhaltig: Mit einem Minus von 3,3 Prozent zählten die Aktien zu den größten Verlierern im Nasdaq 100. Allerdings haben sie auch eine beispiellose Rekordjagd hinter sich: Seit Oktober 2022 hat sich der Kurs des von KI-Fantasie getriebenen Prozessorenherstellers fast verneunfacht. In der Marktkapitalisierung war Nvidia zuletzt zunehmend dem Börsen-Schwergewicht Apple auf die Pelle gerückt. Angeführt wird die Konzern-Bestenliste weiter vom Softwareriesen Microsoft . Die Aktien beider Unternehmen gaben am Mittwoch mit der allgemeinen Tech-Schwäche ebenfalls nach./gl/jha/