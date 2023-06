ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Gewinne läuten Woche der Notenbanken ein

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist es am Montag weiter bergauf gegangen. Zu Beginn einer von wichtigen Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete rund eine Stunde nach dem Handelsstart noch ein Plus von 0,05 Prozent auf 33 892,70 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 4304,42 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich mit einem Gewinn von 0,49 Prozent auf 14 600,95 Punkte besser - auch im bisherigen Jahresverlauf hat er die Nase klar vorn.

Nach den US-Inflationsdaten am Dienstag steht tags darauf der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Donnerstag informiert die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre künftige Geldpolitik. Von der Fed wird erwartet, dass sie nach zehn Zinserhöhungen um insgesamt fünf Prozentpunkte eine Pause einlegen wird. Ein solches Signal hatte unlängst auch der designierte Fed-Vizechef Philip Jefferson gesendet. Für Juli wird dann wieder mit einer Zinserhöhung gerechnet. Für die EZB erwarten Experten diese bereits am Donnerstag.

Dass der Schweizer Pharmariese Novartis mit der Übernahme von Chinook Therapeutics seine Nieren-Pipeline stärken will, katapultierte die Aktien des US-Biotechfirma um über die Hälfte ihres bisherigen Werts auf 37,42 US-Dollar hoch. Novartis beziffert den Wert der Transaktion auf bis zu 3,5 Milliarden Dollar. Darin enthalten sei eine Zahlung über 40 Dollar in bar pro Chinook-Aktie (insgesamt 3,2 Mrd Dollar) sowie eine eventuelle spätere Prämie von bis zu 4 Dollar in bar je Aktie bei Erreichen von bestimmten Entwicklungsergebnissen. Die Novartis-Titel legten in Zürich um knapp ein Prozent zu.

Bei Biogen reichte es nach deutlicheren vorbörslichen Gewinnen nur für ein Plus von zwei Prozent. Der Chinook-Branchenkollege erhielt für ein Alzheimer-Mittel die Zulassungsempfehlung des Beratergremiums der zuständigen US-Behörde FDA.

Gefragter waren die in New York gelisteten Anteilsscheine der chinesischen Elektroautobauers Nio und Xpeng : Sie zogen dank deutlicher Preissenkungen beziehungsweise zahlreicher Vorbestellungen für ein neues Modell um 7,3 beziehungsweise 12,7 Prozent an.

Dagegen büßten die Titel der selbst börsennotierten Technologiebörse Nasdaq 10,8 Prozent ein. Sie kündigte an, für 10,5 Milliarden Dollar in bar und eigenen Aktien den Software-Anbieter Adenza zu schlucken. Adenza bietet unter seinen Marken Calypso und AxiomSL Programme für Unternehmen am Finanzmarkt an, mit denen diese Risiken managen und die Einhaltung rechtlicher Vorschriften gewährleisten können. Verkäufer ist die Software-Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo./gl/jha/