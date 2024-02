ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Gewinne nach Rekordrally

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Start in die neue Woche nach dem am Freitag fortgesetzten Rekordlauf stabil gezeigt. Die wichtigsten Indizes verzeichneten am Montag moderate Gewinne.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,18 Prozent auf 39 203,81 Punkte zu. In der vergangenen Woche hatte der Wall-Street-Index ein Plus von 1,3 Prozent verbucht. Zudem hatte er, wie auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , nicht zuletzt wegen der Euphorie um Künstliche Intelligenz ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der Auslöser dafür waren erneut starken Geschäftszahlen des Grafikkarten- und Prozessor-Anbieters Nvidia .

Für den S&P 500 ging es am Montag um 0,05 Prozent auf 5091,57 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,30 Prozent auf 17 990,84 Punkte.

An den Aktienmärkten wird weltweit auf wichtige Inflationsdaten gewartet, die in dieser Woche aus den USA, aber auch aus Japan und Europa kommen. Vor allem die Preisdaten in der weltgrößten Volkswirtschaft werden von Anlegern genau unter die Lupe genommen, da sie starken Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben. Denn: Die Hoffnungen auf erste Zinssenkungen in diesem Jahr haben sich angesichts einer rückläufigen, aber weiter hohen Teuerung bei zugleich robusten US-Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bereits in den Zeitraum Mai/Juni nach hinten verschoben.

An der Dow-Spitze stiegen die Aktien des Software-Konzerns Salesforce um mehr als zwei Prozent. Die von diesem Montag an im Leitindex gelisteten Papiere von Amazon gewannen 0,4 Prozent. Für den Handelsriesen weichen musste die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance , die erst vor einigen Jahren die Aufnahme in den weltweit bekanntesten Aktienindex geschafft hatte. Deren Anteilsscheine fielen um fast zwei Prozent.

Die zuletzt kräftigen Kursgewinne der Papiere von Intuitive Machines lösten sich wieder in Luft auf. Die Aktien des Raumfahrtunternehmens sackten um gut 26 Prozent ab. In die Freude über die erste geglückte kommerzielle Mondlandung am Freitag mischte sich nun Frust. Beim Aufsetzen ist der Lander wohl umgekippt und liegt auf der Seite.

Die Broadcom-Papiere gewannen knapp ein Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft KKR erwirbt eines der Softwareunternehmen des Halbleiterherstellers./la/jha/