ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Gewinne nach schwacher Vorwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der letztlich schwachen Vorwoche haben die wichtigsten US-Indizes am Montag etwas zugelegt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch wagen sich die Anleger allerdings nicht allzu weit vor. Dies machte sich vor allem in den Technologie-Indizes bemerkbar, die zeitweise im Minus lagen.

Der Dow Jones Industrial legte nach anderthalb Handelsstunden um 0,8 Prozent zu auf 33 757 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um ein halbes Prozent auf 3954 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 drehte nach zwischenzeitlichen Verlusten um 0,2 Prozent ins Plus auf 11 584 Punkte.

Die Devisenexperten der Commerzbank sprechen gar von einem "Fed/EZB-Doppelwumms", angesichts der am Donnerstag nur einen Tag nach der Fed anstehenden Entscheidung in der Eurozone. Für beide Zentralbanken werde es zu früh sein, mit Blick auf die Inflationsentwicklung bereits Entwarnung zu geben. Der Markt rechne allerdings mit einer rasch fallenden Teuerungsrate, so die Experten. Zuletzt hatten die Erzeugerpreise diesbezüglich enttäuscht. Am Dienstag steht mit den US-Verbraucherpreisdaten für November der nächste wichtige Signalgeber für die amerikanische Geldpolitik auf der Agenda.

Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung am Mittwoch den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte anheben wird. In den vergangenen vier Sitzungen hatte die Fed um jeweils 0,75 Punkte erhöht.

Für besonders kräftige Kursbewegungen sorgten Übernahmemeldungen. So sprangen Aktien der Geschäftstechnologie-Plattform Coupa Software um fast 27 Prozent auf 78,79 Dollar an. Die US-Beteiligungsgesellschaft Thomas Bravo hatte angekündigt, Coupa für 81 Dollar je Aktie in bar schlucken und anschließend von der Börse nehmen zu wollen.

Für Horizon Therapeutics ging es um 15 Prozent auf 111,89 Dollar nach oben. Der in New York gelistete, irische Biopharmaspezialist für seltene Erkrankungen ist ins Visier von Amgen geraten. Die Amerikaner bieten 116,50 US-Dollar je Aktie in bar. Das sind in Summe gut 26 Milliarden Dollar. Horizon unterstütze das Angebot.

Die zunächst auf Eis gelegte Kooperation von Mercedes-Benz mit Rivian für eine gemeinsame E-Transporter-Produktion drückte die Aktien des Elektroautobauers zeitweise um mehr als 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juli. Wie beide Seiten mitteilten, zieht das US-Unternehmen derzeit andere Projekte vor./ag/jha/