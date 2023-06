ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne nach US-Daten und EZB-Zinsentscheid

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag Gewinne verbucht. Nach durchwachsenen heimischen Konjunkturdaten sowie der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,81 Prozent auf 34 255,50 Punkte. Damit knüpfte er nach dem gestrigen Rücksetzer an seine vorangegangene Gewinnserie an.

Der Leitindex hatte am Mittwoch besonders negativ auf die von der US-Notenbank Fed für den weiteren Jahresverlauf signalisierten Zinserhöhungen reagiert, nachdem sie im Juni wie erwartet eine Pause eingelegt hatte. Die Währungshüter der Eurozone setzten derweil am Donnerstag ihren Zinserhöhungszyklus fort: Sie schraubten den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte nach oben und kündigten - ähnlich wie die Fed - weitere Anhebungen an.

Der marktbreite S&P 500 , der zur Wochenmitte ein knappes Plus geschafft hatte, legte um weitere 0,56 Prozent auf 4397,03 Punkte zu. Beim technologielastigen Nasdaq 100 reichte es für einen Kursanstieg um 0,48 Prozent auf 15 078,25 Punkte. Er hatte nach dem Fed-Zinsentscheid seine Gewinne noch etwas ausgebaut und ist von allen drei Indizes seit Jahresbeginn am besten gelaufen, der Dow indes am schwächsten.

Positive Spuren hinterließ die Geldpolitik am Donnerstag bei den in New York gelisteteten Anteilsscheinen chinesischer Technologieaktien. Dass die chinesische Zentralbank versucht, mit der Senkung ihres Hauptleitzinses der schwächelnden Wirtschaft des Landes unter die Arme zu greifen, bescherte dem Amazon-Konkurrenten Alibaba ein Kursplus von 2,2 Prozent. Im Nasdaq 100 ging es für PDD Holdings , JD.com und Baidu um bis zu knapp drei Prozent hoch. Bereits am Dienstag hatte die Branche von der Senkung der chinesischen Kurzfrist-Zinsen profitiert.

Beim Elektroautobauer Xpeng konnten sich die Anleger am Donnerstag über weitere Kursgewinne von 6,9 Prozent freuen. Der Tesla-Branchenkollege bekam von den zuständigen Behörden in China die Erlaubnis, bei seinem neuen Modell G6 seine Fahrassistenz-Technologie in der Hauptstadt Peking einzuführen. Derweil zollten die kaum bewegten Tesla-Titel ihrer Kursrally der vergangenen Woche ein wenig Tribut.

Der Baukonzern Lennar legte derweil überraschend gute Quartalszahlen vor und äußerte sich optimistischer als bisher zu den Geschäftsaussichten im laufenden Jahr. Die Aktien kletterten daraufhin auf ein Rekordhoch - zuletzt stand ein Plus von 3,4 Prozent zu Buche.

Den Bitcoin warf derweil die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA zeitweise auf das tiefste Niveau seit rund drei Monaten zurück. Aktien der Betreiber von Handelsplattformen für Kryptowährungen wie Coinbase bekamen dies mit Kursverlusten von 2,8 Prozent zu spüren./gl/men