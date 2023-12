ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne nach Rückschlag am Vortag

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder zugelegt und damit an ihre jüngste Rally angeknüpft. Die zuvor veröffentlichten Konjunkturdaten fielen insgesamt schwach aus und drückten am US-Anleihemarkt die Rendite der richtungweisenden, zehnjährigen Staatspapiere zwischenzeitlich auf ein Fünfmonatstief. Niedrigere Renditen wiederum lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver erscheinen.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,54 Prozent auf 37 282,22 Punkte zu. Am Tag zuvor hatte der US-Leitindex nach seiner jüngsten Rekordjagd mit neun freundlichen Handelstagen in Folge erstmals wieder nachgegeben. Der Verlust am Mittwoch hatte bei 1,3 Prozent gelegen. Soviel hatte er an einem Tag zuletzt Anfang Oktober eingebüßt, bevor die fulminante Börsenrally begonnen hatte.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,65 Prozent auf 4728,96 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,70 Prozent auf 16 669,83 Zähler.

In den USA wuchs die Wirtschaft im Sommer laut einer dritten Schätzung etwas schwächer als bisher bekannt. Außerdem trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Dezember kräftig ein. Schwache Wirtschaftsdaten heizen die Hoffnung auf Zinssenkungen an.

An der Spitze des Nasdaq 100 zogen die Aktien von Micron Technology um fast sieben Prozent an. Der Halbleiterhersteller hatte laut Analysten einen starken Ausblick präsentiert.

Die Anteilscheine von Salesforce gewannen zwei Prozent und profitierten damit von einer positiven Studie der Bank Morgan Stanley. Analyst Keith Weiss sieht entgegen den gedämpften Investorenerwartungen Umsatztreiber für den Softwarekonzern. Dazu gehörten etwa Preiserhöhungen und das Cloud-Geschäft.

Zudem beschäftigte die Anleger ein Bericht, dass die USA höhere Zölle auf chinesische Waren in Erwägung ziehen. Dazu zählten Elektroautos, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf nicht näher benannte Personen berichtete. Tesla legten um gut ein Prozent zu.

Auch Solarprodukte zählen dem Bericht zufolge zu diesem Kreis. Unter den Aktien der Branche gewannen Enphase Energy vier Prozent, Solaredge stiegen um 4,6 Prozent und First Solar um 4,2 Prozent./la/he