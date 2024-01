ROUNDUP/Aktien New York: Dow schwächelt weiter - Tech-Werte erholen sich

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag uneinheitlich in den Handel gestartet. Die Standardwerte an der Wall Street setzten - belastet von der anhaltenden Unsicherheit über die künftige Zinsentwicklung - ihren moderaten Abwärtstrend fort. Dagegen erholten sich die Technologietitel an der Nasdaq von ihren jüngsten Verlusten. Für gute Stimmung sorgte, dass der taiwanische Chipkonzern TSMC ein schwieriges Jahr 2023 unerwartet stark beendet hatte. Frische US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten fielen gemischt aus.

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,13 Prozent auf 37 218,48 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,36 Prozent auf 4756,07 Zähler aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,95 Prozent auf 16 895,61 Punkte.

Optimistische Aussagen des weltweit größten Halbleiterherstellers TSMC gaben den zuletzt gebeutelten Chip-Branche weltweit Auftrieb. So zogen die Aktien des Chipkonzerns AMD um 3,1 Prozent an. Auch Papiere mit Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz waren gefragt, denn in diesem Bereich ist TSMC ebenfalls sehr aktiv. So gewannen die Anteilscheine von Nvidia 2,1 Prozent.

Die zuletzt schwächelnden Papiere von Apple stiegen als Dow-Spitzenreiter um 2,8 Prozent. Zuvor hatte die Bank of America die Titel des Technologiekonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 208 auf 225 US-Dollar angehoben. Nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung dürften viele Risiken in den Erwartungen enthalten sein, schrieb Analyst Wamsi Mohan. Der Experte sieht für Apple zudem Wachstumspotenzial in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Virtuelle Realität.

Die zuletzt gebeutelten Papiere von Boeing gewannen 2,4 Prozent. Der Flugzeugbauer erhielt trotz der jüngsten Sicherheitsprobleme einen Großauftrag aus Indien. Die erst vor zwei Jahren gestartete Airline Akasa Air platzierte eine feste Order für Jets der Baureihen 737-Max 8 und Max 10.

Aktien von Humana sackten um 11 Prozent ab. Der Krankenversicherer hatte seinen Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie gesenkt. Im Sog dessen gerieten auch die Anteilscheine des Wettbewerbers Unitedhealth als Dow-Schlusslicht mit minus 3,9 Prozent unter Druck.

Der deutsche Sandalen-Hersteller Birkenstock , der in New York gelistet ist, rechnet für das laufende Geschäftsjahr erneut mit einem deutlichen Umsatzplus. Das in Aussicht gestellte Wachstum reichte aber offensichtlich einigen Anlegern nicht, zumal die Papiere zuletzt sehr gut gelaufen waren. Nun sanken sie um 1,1 Prozent.

Weitere 14 Prozent büßten die Aktien von Spirit Airlines ein und bauten ihr Minus im laufenden Jahr auf mehr als zwei Drittel aus. Ein US-Gericht hatte am Dienstag die Übernahme der angeschlagenen Fluggesellschaft durch den Wettbewerber Jetblue blockiert. Dessen Titel legten um 3,5 Prozent zu./edh/he