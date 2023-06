ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Starkes Ende eines erfolgreichen Halbjahres

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende eines starken ersten Halbjahres am deutschen Aktienmarkt sind weitere Anleger auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Der Leitindex Dax , der seit Jahresbeginn um beachtliche fast 15 Prozent gestiegen war, legte am Freitag um weitere 1,26 Prozent auf 16 147,90 Punkte zu. Damit fielen auch Wochen- und Monatsbilanz mit einem Aufschlag von zwei beziehungsweise gut drei Prozent positiv aus. Der MDax der mittelgroßen Titel schloss am Freitag 1,53 Prozent höher bei 27 610,50 Zählern.

Möglicherweise setzten die Investoren vor dem Wochenende darauf, dass es gute Nachrichten aus den USA geben könnte - und lagen damit richtig. Am frühen Nachmittag meldete das Handelsministerium, dass ein Preisindex im Mai weniger stark gestiegen ist, als Ökonomen erwartet hatten. Dieser wird von der US-Notenbank Fed besonders beachtet. Die Aktienkurse setzten daraufhin ihre Aufwärtsbewegung fort. "Der am Vormittag schon vorauseilende Dax erhielt damit zusätzlichen Rückenwind von den Kursen in New York", so Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Adidas und Puma standen vor dem Wochenende nach Quartalszahlen von Nike im Blick. Sie schüttelten ihre Anfangsverluste rasch ab, nachdem Markteilnehmer die Kennziffern und Prognosen von Nike eingeordnet hatten. Adidas gewannen 2,5 Prozent und Puma 3,3 Prozent.

Immobilienwerte erholten sich zum Ende eines schwachen ersten Halbjahres. Die Stimmung verbesserte sich am letzten Handelstag im Juni dank Nachrichten von LEG Immobilien . Die Düsseldorfer hatten am Vorabend ihre Prognosen für 2023 angehoben. LEG zählten mit plus 4,3 Prozent zu den größten Gewinnern im MDax. Im Dax präsentierten sich Vonovia stark mit plus 3,1 Prozent. Im SDax waren Patrizia gesucht mit einem Gewinn von 5 Prozent.

Die Aktien von Kion setzten an der MDax-Spitze ihre Erholungsrally mit plus 6,8 Prozent fort. Mehrere Analysten erhöhten ihre Kursziele für die Papiere des Staplerherstellers, die Deutsche Bank und die Warburg Bank rieten zum Kauf. Im Fahrwasser der Kion-Aktie legten die des Konkurrent Jungheinrich um 4,9 Prozent zu.

An Europas Aktienmärkten ging es aufwärts: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,02 Prozent auf 4399,09 Punkte. Der französische Cac 40 legte mit 1,19 Prozent noch etwas mehr zu, während der Londoner FTSE 100 0,8 Prozent fester schloss. In New York lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit 0,6 Prozent im Plus.

Der Euro erholte sich etwas von den jüngsten Verlusten und kostete am Abend 1,0913 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0866 Dollar fest. Am Anleihenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,45 Prozent am Vortag auf 2,53 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,37 Prozent auf 124,18 Punkte. Der Bund-Future notierte 0,16 Prozent höher auf 133,83 Punkte./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---